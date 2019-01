Melinda e Teodoro roubam a cena em musical de Michel Teló

Thaís Fersoza e Michel Teló com os filhos Melinda e Teodoro. Foto: Instagram/@micheltelo

A família Teló é um encanto, e os filhos de Michel e Thais Fersoza chamaram a atenção no último fim de semana ao entrar no palco ao fim da apresentação do musical estrelado pelo cantor.

No domingo, 13, durante apresentação no Rio de Janeiro, Melinda e Teodoro saíram da coxia e arrancaram suspiros da plateia ao caminharem até o pai.

Michel Teló pegou os dois no colo e fez Melinda interagir com o público, falando "oi, tudo bem? Amo vocês". Teodoro, no entanto, estava mais interessado na imagem do touro que fazia parte do cenário.

As imagens foram compartilhadas por fãs nas redes sociais. Thais também publicou em seu perfil um momento fofo da filha, que dançava na coxia enquanto assistia ao musical. Confira abaixo: