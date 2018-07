Melhores amigos em 'Anos Incríveis', atores se reencontram em jogo de hóquei

Os atores Fred Savage e Josh Saviano, que interpretavam Kevin e Paul na série de sucesso nos anos 1980 Anos Incríveis se reencontraram décadas depois em um jogo de hóquei, onde foram flagrados até mesmo pelo telão do local na última segunda-feira, 7.

"Você sabe que é uma noite legal no jogo dos New York Rangers quando Fred Savage e eu terminamos na rede. Noite épica", publicou Josh em seu Instagram.

Me and @joshsaviano taking MSG by storm! pic.twitter.com/Fniy73vkmI