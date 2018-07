‘Melhor vó que o meu filho poderia ter’, diz Ivete Sangalo sobre babá de seu filho

A mulher que cuidou de Ivete na infância é a mesma que agora zela pelo filho da cantora Foto: Wilton Junior / Estadão

Ivete Sangalo mostrou a seus 18,5 milhões de seguidores que é muito grata por uma pessoa que cuidou dela a vida inteira: a sua babá Sandra Silva. Ela postou uma foto em seu Instagram nesta segunda-feira, 4, para homenagear a mulher que cuida dela há mais de 30 anos e que agora é babá de seu filho.

“Não bastasse toda as alegrias que eu tenho nessa vida, Deus me presenteia com essa luxuosa mulher”, escreveu a cantora que ainda chamou Sandra de “mãe” e “amiga inseparável”.