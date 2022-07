Melanie Rauscher, do reality show 'Largados e Pelados' morre aos 35 anos

A participante do Largados e Pelados, Melanie Rauscher Foto: Reprodução/Discovery Channel

A participante Melanie Rauscher, do reality show Largados e Pelados, foi encontrada morta no Arizona, nos Estados Unidos no último dia 17. Ela participou de duas temporadas do programa do Discovery Channel e tinha 35 anos.

O corpo foi encontrado sem sinais claros de crime, não havia nota de suicídio ou indícios de consumo de drogas. Melanie foi localizada em um cômodo de uma residência na cidade de Prescott, no Arizona. A veterana das Forças Armadas, que cuidava dos cachorros de um colega que viajava com a família, estava deitada na cama do quarto de hóspedes. Perto dela, estavam algumas latas de ar comprimido, normalmente usadas para tirar poeira de computadores. Os objetos chamaram a atenção dos detetives, mas ainda não se sabe se os itens estão relacionados com a morte.

Melanie estudou em uma universidade na Virgínia antes de entrar para a Marinha dos Estados Unidos. Foi enviada para uma base no Iraque durante a guerra no país, que começou em março de 2003 e terminou em dezembro de 2011. Mesmo depois de deixar as Forças Armadas, a veterana continuou ligada aos seus antigos colegas.

Nos últimos anos, ela estava trabalhando no Centro Médico de Prescott dedicado a ex-combatentes de guerra. Sua função no hospital não foi divulgada pela família. Melanie Rauscher participou de Largados e Pelados em 2013. No programa, dois participantes geralmente um homem e uma mulher, são deixados numa localização remota sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento. Dessa forma, eles precisam unir esforços para sobreviver em meio à natureza. Ela voltou em 2015 para o spin-off: Largados e Pelados - A Tribo