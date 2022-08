Melanie Lynskey, de 'Two and a Half Men', diz que sofreu gordofobia no set do filme 'Show Bar'

Atriz de 'Two and a Half Men' e 'Yellowjackets', Melanie Lynskey revelou que sofreu gordofobia durante as gravações do filme 'Show Bar'. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Melanie Lynskey, mais conhecida pelo papel de Rose no seriado Two and a Half Men, revelou que sofreu gordofobia durante as gravações do filme Show Bar, lançado em 2000.

Durante uma entrevista ao The Hollywood Reporter para divulgação da série Yellowjackets, pela qual ela foi indicada ao Emmy, Melanie contou que foi pressionada a perder peso e que a equipe da produção fazia comentários constantes sobre sua aparência.

"Todas as garotas tinham esse regime que precisavam seguir. Era ridículo. Eu já estava passando fome e era o mais magra possível para o meu tipo de corpo", contou.

De acordo com a atriz, a equipe a fazia vestir cintas modeladoras por baixo de suas roupas e um figurista chegou a lhe dizer: "Ninguém me disse que teriam garotas como você".

"Eles me davam um retorno muito intenso sobre o meu físico, meu corpo, as pessoas faziam minha maquiagem e diziam: 'só vou te deixar com o maxilar mais fino e essas coisas'. O feedback era constantemente do tipo 'você não está bonita'", completou.

Show Bar conta a história de uma compositora que busca o sucesso enquanto trabalha em um bar noturno chamado Coyote Ugly, nome original do filme.

Melanie interpreta a melhor amiga da protagonista e tinha apenas 22 anos quando gravou o filme. Desde então, ela apareceu em produções como Não Olhe Para Cima (2021) e Já Não Me Sinto Em Casa Nesse Mundo (2017).

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais