Melania Trump e marido de premiê Theresa May darão festa em Downing Street

Primeira-dama dos EUA, Melania Trump, na abadia de Westminster em Londres. Foto: REUTERS/Carlos Barria

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e Philip May, marido da primeira-ministra britânica, Theresa May, darão uma festa ao ar livre em Downing Street nesta terça-feira, 4, para funcionários e seus filhos.

O Reino Unido estendeu o tapete vermelho da realeza ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa nesta segunda-feira com toda pompa e circunstância antes de um banquete formal com a rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham.

Após um dia com membros da realeza britânica, a visita de Estado se voltará para a política, quando May e Trump terão reuniões bilaterais no escritório da premiê em Downing Street. Enquanto os líderes trabalham, seus cônjuges desfrutarão de uma festa ao ar livre tipicamente inglesa à qual comparecerão funcionários de Downing Street e da embaixada norte-americana, assim como seus filhos.

Philip, gerente de investimentos britânico reservado, tem sido um parceiro discreto de May durante seus três anos de governo. Melania, vista frequentemente ao lado do presidente e tratada pela mídia como um ícone da moda, é uma ex-modelo mais de 20 anos mais nova que Trump. Quando conheceu a rainha Elizabeth, nesta segunda-feira, 3, Melania usava um vestido branco elegante abaixo dos joelhos com cinto azul marinho e chapéu combinando.