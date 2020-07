Mel Lisboa deleta publicação que apontava machismo de professora

Mel Lisboa deletou publicação em que mostrava conversa com professora Foto: Daniela Ramiro

A atriz Mel Lisboa pediu desculpas por uma publicação em que mostrou uma conversa que teve com a professora de inglês da sua filha, Clarice, posteriormente deletada, na quarta-feira, 1º. No diálogo ela questionou o porquê de a profissional se referir apenas às mães, e não também aos pais dos alunos em uma mensagem.

“É exaustivo”, disse Mel na publicação. Apesar de ela ter sido deletado, foram feitas capturas de tela que circularam pelas redes sociais, e mostram a professora falando “bom dia, mamães”. A atriz então pergunta se “papais também não podem ajudar”. A educadora explica que se dirigia apenas às mães porque a maioria dos pais não interagiam no grupo.

“Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo”, disse Mel. Logo em seguida a professora se desculpou, mandando outra mensagem com um bom dia para “pais e/ou responsáveis”.

Exaustivo Mel Lisboa? professora, Youtuber, Câmera, Edição de vídeos, receber 900 áudios/fotos por dia, cumprir seu horário, extra a noite (e até de madrugada) e ainda receber esse tipo de "ataque" pessoal e ofensivo.Tudo isso enquanto faz o jantar/limpa e paga os boletos... pic.twitter.com/0wXk849l9f — Norelei Franzin (@noreleifranzin) July 2, 2020

A publicação gerou muito debate nas redes sociais. Algumas pessoas disseram que concordaram com a fala da atriz, mas não da forma como ela agiu. Outros também discordaram da própria colocação de Mel, classificando-a como “desnecessária”.

A atriz publicou, pouco depois, um story no Instagram em que disse que excluiu o “post polêmico”. “Entendi que deveria ter me dirigido a ela no privado. Concordo. Pedi desculpas, tanto no grupo quanto no privado. Vivendo e aprendendo”, disse Mel.

A Mel Lisboa ao invés de cobrar do marido pra se fazer presente no grupo, ela cobra a coitada da professora pra falar papais tb, fala pro seu marido começar a responder no grupo, ai talvez ela comece a falar mamães e papais ou quem sabe um dia somente papais. pic.twitter.com/4DrfGXkmK4 — TaÍsEoM. (@taise_omartins) July 2, 2020

A crítica que a Mel Lisboa tentou fazer é importante? Sim, ainda mais em tempos de quarentena que mulheres seguem sendo responsabilizadas pelo cuidado e homens são tirados dessa função. Era necessário expor? Não. E apontamento podia ser de outra forma considerando a hierarquia. — Stephanie Ribeiro (@RibSte) July 2, 2020

Exaustivo, Mel Lisboa, é ser professor mal pago aguentado desaforo de quem não tem o que fazer e fica militando na internet o dia todo. — - (@albernazh) July 2, 2020

Agora vai lá Mel Lisboa e posta o pedido de desculpas também, tá ficando ridículo esse feminismo idiota que vocês estão criando só pra fazer pessoas como essa professora se sentirem péssimas quando já estão sobrecarregadas de trabalho pic.twitter.com/28jZ5zTYXY — ⟭⟬ ge ⟬⟭ ⁷ (@ge_afbf) July 2, 2020

Esse caso da Mel Lisboa é só mais um de exposição pública desnecessária. O toque que ela deu na professora foi válido. Mas precisava dar puxão de orelha em grupo público, acrescido de post em Instagram? Aí ela partiu para o desejo besta de ganhar afago no ego, likes alheios... — Alexandre Inagaki (@inagaki) July 2, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais