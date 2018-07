Mel Fronckowiak revela o nome de sua primeira filha

Os atores Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak divulgaram, no último fim de semana, o nome da primeira filha do casal: Nina. O anúncio ocorreu durante um chá de bebê realizado na casa da irmã do ator, no Rio de Janeiro.

A atriz, que integrou o elenco da série 3%, aparece em algumas fotos da ocasião com os presentes que ganhou para a filha e a barriga de 34 semanas.

A gravidez de Mel se tornou pública ainda em janeiro, mas os artistas, reservados, não têm se manifestado com frequência a respeito do assunto. Apenas postam, ocasionalmente, algumas fotos em suas redes sociais mostrando o andamento da gestação.