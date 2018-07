Mel C será atração de festa de réveillon de Victoria Beckham 

. Foto: Reprodução

David e Victoria Beckham vão comemorar o ano novo nas Maldivas com seus três filhos, Brooklyn, Cruz e Harper, e com o casal de amigos Gordon e Tana Ramsey. A atração da festa ficará por conta de Mel C, ex-integrante da girl band Spice Girls.

De acordo com uma fonte do site The Sun, a ideia da viagem foi de Victoria e completou que as duas sempre foram boas amigas, mas se aproximaram nos últimos meses, quando nenhuma das duas quis participar do reencontro da banda.

Mel C irá para a viagem com seu namorado, Joe Marshall.