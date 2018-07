Mel B teria se divorciado após traição de ex-marido com babá

A ex-Spice Girl Mel B, que está sendo acusada de difamação pela ex-babá. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A ex-Spice Girl Melanie Brown, também conhecida como Mel B, afirmou se sentir traída pelo ex-marido, Stephan Belafonte, e a babá que cuidava de seus filhos, Lorraine Gilles, pois ambos mantinham relações sexuais sem a cantora. As informações são do TMZ.

Segundo uma fonte próxima à artista, ainda de acordo com o TMZ, Belafonte contratou Gilles e depois a convenceu a manter um triângulo amoroso com ele e Mel B. Esse acordo seguiu normalmente, segundo a fonte, durante sete anos.

A ex-Spice Girl afirma que, no entanto, o trato foi quebrado há muito tempo, em uma ocasião em que Belafonte e a babá tiveram relações sexuais sem seu conhecimento. Isso, segundo a estrela pop, ocorreu muitas vezes depois.

Recentemente, a ex-babá do casal abriu um processo contra Mel B por difamação. Segundo a acusação, durante o processo de divórcio com o marido, a cantora teria mentido em relação a algumas ações da babá, sustentando que Gilles não apenas mantinha um caso com Bellafonte, mas que estava grávida dele e que realizou o aborto segundo suas orientações.

Mel B deu entrada no pedido do divórcio em março, quando também conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. A ex-Spice Girl acusa Belafonte de violência doméstica e abusos sexuais.