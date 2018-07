Mel B revela planos para aniversário de 20 anos das Spice Girls

Foto: Bang Showbiz

A cantora Mel B revelou um reencontro com outras Spice Girls na última terça-feira, 10, para definir os detalhes da comemoração do aniversário da banda.

Em entrevista ao programa 'Lorraine', nesta quarta-feira, 11, ela disse: "Cheguei ontem e me encontrei com algumas das minhas spices. É ótimo que ainda sejamos amigas e nos apoiamos depois de 20 anos. Eu tenho boas memórias de tudo".

Pergunta se a reunião era assunto do encontro, Mel acrescentou: Nós definitivamente queremos fazer algo, porque é uma celebração. Devemos realizar algo especial por conta dessas duas décadas. Agora estamos em conversas. Eu tomei uma ótima xícara de chá com Geri e Emma na noite de ontem, que foi adorável".

Em 2016 as Spice Girls comemoram 20 anos desde que o grupo lançou o sucesso 'Wannabe', e existem especulações de que as cantoras retornarão para comemorar a data.

Entretando, Melanice C e Victoria Beckham teriam negado retornar aos palcos. Mel C pretende se concentrar na carreira solo e já 'terminou' com o ex-grupo, enquanto Victoria sente que está muito ocupada com seu negócio no mundo da moda para se apresentar em shows novamente.