Mel B revela envolvimento sexual com colega de Spice Girls

As Spice Girls Mel B e Geri Halliwell. Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett

Uma entrevista concedida por Mel B ao programa Life Stories, do apresentador Piers Morgan, trouxe revelações envolvendo a cantora e uma colega do grupo Spice Girls. De acordo com o Daily Mail, Mel B confirmou boatos e admitiu ter se envolvido sexualmente com Geri Halliwell na década de 1990 durante a entrevista.

“Ela vai me odiar por isso porque ela é toda elegante em sua casa de campo e com seu marido, mas é um fato. Apenas aconteceu e nós rimos disso, éramos melhores amigas. Espero que quando Geri for questionada sobre isso, não negue”, disse na ocasião, revelando que a relação ocorreu apenas uma vez.

Em novembro de 2018, as Spice Girls anunciaram a volta aos palcos para uma série de shows no Reino Unido. A única integrante do grupo que não fará parte do retorno é Victoria Beckham.