Meghan volta ao Canadá para ficar com filho após se afastar de funções na família real

Se Meghan já quebra protocolos reais e foge do tradicional, uma astróloga norte-americana acredita que seu primogênito também será assim. De acordo com Charis Milona, o primeiro filho da duquesa com príncipe Harry será ousado e corajoso: "Estamos vendo a criança nascer com muitos componentes extrovertidos, ardentes, corajosos, com o brilho de uma super estrela", disse. Meghan deve dar à luz no final de abril ou na primeira semana de maio, logo, o bebê será do signo de touro.

Foto: Fadel Senna/AFP