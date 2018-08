Meghan Markle usou anel de princesa Diana em recepção privada

Meghan e Harry saem do castelo de Windsor para recepção privada no Frogmore House. Foto: Steve Parsons/Reuters

Quando Meghan Markle e príncipe Harry saíram do castelo de Windsor para recepção privada no Frogmore House, tudo chamou atenção: o outro vestido dela, o smoking dele, o carro conversível e, principalmente, o anel que a duquesa de Sussex usava. O acessório pertencia à princesa Diana, mãe do noivo.

Leia também: Kate Middleton repete vestido no casamento real

Um porta-voz do Palácio de Kensington confirmou ao site BuzzFeed que Meghan estava usando o anel de esmeralda aquamarine de Diana.

Na década de 1990, a mãe de Harry e William foi fotografada diversas vezes usando a peça.

Em 1996, ela usou o anel junto com um bracelete em jantar do Instituto de Pesquisa Cardíaca Victor Chang, na Austrália. No ano seguinte, ela esteve em outro evento com o anel.

Anel de esmeralda aquamarine de princesa Diana. Foto: Tim Graham via dianasjewels.net

Anel que Meghan usou na recepção privada. Foto: Steve Parsons/PA via AP

Outra forma que o casal encontrou de homenagear a mãe de Harry foi no buquê. Algumas das flores foram colhidas pelo próprio duque de Sussex e, entre elas, estavam algumas não-me-esqueças, que eram as favoritas da princesa Diana.