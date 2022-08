Meghan Markle relembra incêndio no quarto do filho durante turnê real: 'Tivemos que deixá-lo'

Meghan Markle lançou o primeiro episódio do seu podcast. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Meghan Markle relembrou um incêndio que atingiu o quarto de Archie, seu primogênito, durante uma viagem para a África do Sul, em 2019. A duquesa de Sussex falou sobre o ocorrido no podcast Achertypes.

O primeiro episódio do podcast de Meghan foi lançado nesta terça-feira, 23, e já conta com um grande nome para a primeira entrevista: Serena Williams. Sobre o incêndio, a duquesa contou que o bebê tinha apenas quatro meses e ela e Harry estavam em um evento quando tudo aconteceu.

A viagem, que englobou outros países como Angola e Malawi, exigia que eles cumprissem uma agenda cheia de compromissos. Logo após sair da primeira reunião exigida pela turnê, a atriz recebeu a notícia. "O compromisso terminou, entramos no carro e nos disseram que houve um incêndio na residência. Houve um incêndio no quarto do bebê", recordou a atriz

O casal voltou correndo para a casa onde estavam hospedados, e descobriram que Archie não estava no quarto no momento do incêndio por puro acaso. Sua babá Lauren tinha ido com o bebê para a cozinha pegar um lanche no momento em que o fogo começou no quarto.

"O aquecedor do quarto começou a pegar fogo. Não havia detector de fumaça. Aconteceu de alguém começar a sentir cheiro de queimado no corredor. Era para ele estar dormindo lá", disse

A duquesa ainda contou que ela e Harry tinham outro compromisso logo depois do acidente. "Eu fiquei tipo: 'não podem dizer às pessoas o que aconteceu?', mas o foco acaba sendo em como isso nos faz parecer e não em como isso nos faz sentir. E, apesar de termos sido transferidos para outra residência depois disso, ainda tivemos que deixá-lo lá e ir para o compromisso oficial seguinte", contou Meghan.