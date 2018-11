Meghan Markle quer criar filhos 'que saibam o valor real das coisas'

A duquesa de Sussex, Meghan Markle. Foto: Reuters

Meghan Markle e o príncipe Harry estão à espera do primeiro filho, que deve nascer na 'primavera britânica' do ano que vem. Além das especulações em relação ao sexo e nome da criança, muita gente imagina como seria a criação do bebê.

Mas o jornalista Omid Scobie, um dos correspondentes oficiais de Buckingham, acabou dando pistas sobre o assunto. Em entrevista ao US Weekly, ele revelou: "Meghan pretende criar filhos que saibam o valor real das coisas da vida".

Omid também disse que a duquesa quer que o filho ou filha saiba usar ônibus e metrô para se locomover, além de atividades domésticas simples. "Eles terão tarefas em casa e trabalharão quando tiverem idade. Não serão mimados", garantiu o correspondente.

Os primos do bebê de Meghan e Harry crescem cercados de atenção dos pais e diversas regalias. George e Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton, as duas crianças mais velhas, são levadas pelos próprios pais à escola.

