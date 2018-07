Meghan Markle irá ao casamento de Pippa Middleton

. Foto: Reuters/Mark Blinch

A atriz norte-americana Meghan Markle, da série Suits, será a acompanhante do príncipe Harry no casamento de Pippa Middleton, irmã da mulher do príncipe William, Kate Middleton. As informações são da revista People.

Segundo uma fonte disse à publicação, Markle não estará presente na realização do matrimônio na igreja, que ocorrerá no dia 20 de maio, mas irá à festa após as núpcias, no período da tarde.

Quando o casamento foi oficializado, havia especulações de que a lista de convidados contaria somente com pessoas casadas ou em noivado. Hoje, a People publicou que a ideia para o casamento, na verdade, era manter uma cerimônia íntima, restrita ao círculo de familiares e amigos mais próximos.

Markle e Harry são namorados desde 2016 — quando o jornal Sunday Express noticiou que estavam juntos —, e a ida da atriz ao casamento da irmã da princesa confirma que a relação entre ambos está ficando cada vez mais séria. Durante o fim de semana de Páscoa, por exemplo, Harry foi a Toronto para ficar junto dela no feriado, rompendo a tradição de passar a data com a família real.