Meghan Markle expõe ‘esforço ativo’ para perdoar a família real

Meghan Markle mora com o príncipe Harry e os dois filhos do casal nos Estados Unidos. Foto: Caitlin Ochs/REUTERS

Morando nos Estados Unidos, Meghan Markle e o príncipe Harry, que renunciou ao status de realeza em 2020, seguem afastados da família real britânica. Um dos motivos dessa decisão foi exposto pelo casal em entrevista à Oprah Winfrey, em 2021, quando destacaram atitudes racistas da monarquia.

Em entrevista divulgada pela revista americana The Cult, na última segunda-feira, 29, Meghan, que também tem problemas com o pai e sua família, falou sobre perdão. Na ocasião, ela insinuou que perdoou a todos que lhe magoaram. No entanto, essa não é uma tarefa tão simples.

"Acho que o perdão é muito importante. É preciso muito mais energia para não perdoar. Mas perdoar exige muito esforço. Eu realmente fiz um esforço ativo, especialmente sabendo que posso dizer qualquer coisa", declarou a atriz.

Vale ressaltar que, apesar de atenção entre a família real, o casal marcou presença no Jubileu de Platina em homenagem aos 70 anos de reinado de Elizabeth, em uma missa na catedral de St. Paul, em junho.