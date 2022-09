Meghan Markle é desmentida por ator de 'Pantera Negra'; entenda

Meghan Markle. Imagem de arquivo: 25/9/2021. Foto: AP Photo/Stefan Jeremiah

John Kani desmentiu a fala de Meghan Markle , a duquesa de Sussex, que diz que ele teria comparado seu casamento com o príncipe Harry à libertação do líder e ativista Nelson Mandela (1918-2013), em 1990, após passar 27 anos preso.

"Nunca conheci a Meghan Markle, não sei dizer nem mesmo em qual mês ela se casou, nem mesmo o ano. Pelo que lembro, ninguém (na África do Sul) soube quando ela se casou, nem como. Não temos nenhum vínculo com o casamento ou com a relação", declarou o ator sul-africano ao jornal Daily Mail.

Em entrevista à revista The Cut, a duquesa contou que durante o lançamento do live-action O Rei Leão (2019), em Londres, um ator sul-africano disse a ela "Só preciso que você saiba: quando você se casou com esta família, nós comemoramos nas ruas da mesma forma que fizemos quando Mandela foi libertado da prisão".

Apesar de não ter citado o nome de Kani, o artista afirmou que era o único ator sul-africano no elenco do filme, mas que não esteve presente no lançamento em Londres. "Fui a Hollywood para o lançamento e depois direto para Paris, para trabalhar em outro filme. O único sul-africano era eu, dublando o Rafiki", ressaltou ele, que era amigo pessoal de Mandela.

Kani encerrou amenizando a comparação com a libertação de Mandela em 1990: “Quando os portões da (prisão de) Pollsmoor se abriram, a África do Sul inteira, todo o continente africano e o mundo estavam vendo. Só soubemos que era ele andando ao lado da Winnie (esposa de Mandela na época) porque ele acenou com as mãos. ‘Ah, é ele’, porque ninguém o via desde 1964”.

John Kani. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

John Kani esteve em produções como Coriolano (2011) e A Sombra e a Escuridão (1996). Mais recentemente, interpretou o Rei T'Chaka, pai do herói Pantera Negra em Capitão América: Guerra Civil (2016) e Pantera Negra (2018).