Meghan Markle é 1ª da família real indicada ao Teen Choice Awards

Meghan Markle Foto: Eddie Mulholland / Pool via Reuters

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, casada com o príncipe Harry, é uma das indicadas à categoria de ícone do estilo no Teen Choice Awards 2018.

De acordo com a revista Elle, é a primeira vez que uma integrante da família real é lembrada na premiação, que é organizada pelo canal Fox e terá a cerimônia exibida no dia 12 de agosto. Serão premiadas personalidades de diversas categorias. Os vencedores são definidos com base no voto de adolescentes que tenham entre 13 e 19 anos, através de suas redes sociais.

Além de Meghan, também estão na disputa as atrizes Blake Lively e Zendaya e os cantores Harry Styles, Chadwick Boseman e Migos.

De acordo com o Daily Mail, porém, é pouco provável que a duquesa compareça à cerimônia, que será realizada na Califórnia, nos Estados Unidos.

Brasil. Também há uma representante do País na disputa da categoria de web estrela musical: a cantora Anitta.

Ela disputa o prêmio com Chloe x Halle, Erika Costell, Jack & Jack, Johnny Orlando, Noah Schnacky.