Meghan Markle deve quebrar tradição de 40 anos ao escolher onde dar à luz, diz jornal

Meghan Markle, duquesa de Sussex, em fevereiro de 2019. Foto: Hannah McKay/Reuters

Meghan Markle, grávida de seu primeiro filho com o príncipe Harry, deve quebrar uma tradição de 40 anos ao optar por não ter o bebê no mesmo hospital onde Kate Middleton e a princesa Diana deram à luz. As informações são do jornal The Sun.

Assim, em vez de ir ao Hospital de St. Mary, em Paddington, o casal teria escolhido uma maternidade mais próxima a casa deles, em Windsor.

Uma fonte do jornal informou que a criança não nasceria lá. "A conversa de todos os médicos veteranos de lá é que Meghan não quer copiar o que Kate fez."

"Harry e Meghan percebem que há um interesse público intenso, mas esse bebê não é um herdeiro direto do trono e querem que o nascimento seja o mais privado possível", disse a pessoa.

A ligação entre a família real britânica e o hospital remonta a 1977. Foi lá que a princesa real teve seu primeiro filho, Peter Phillips, seguido pela filha Zara em 1981.

A princesa Diana também escolheu o centro médico para os nascimentos de William em 1982 e Harry em 1984. Kate seguiu o exemplo em 2013, 2015 e 2018 com George, Charlotte e Louis.

A fonte que falou ao jornal sobre Meghan disse que a duquesa de Sussex está nervosa quanto a possíveis complicações, como a necessidade de uma cesárea de emergência, e não quer a "pressão de parecer imaculada nos degraus do hospital apenas algumas horas depois [do parto]".

Há quase um ano, Kate Middleton e o príncipe William posaram para fotos nos degraus do hospital, do lado de fora, logo após o nascimento de Louis, terceiro filho do casal. Na ocasião, o público ficou surpreso pelo fato de ela parecer muito bem em tão pouco tempo.

Na ocasião, a atriz Keira Knightley criticou as aparentemente perfeitas aparições de Kate após ter seus filhos. Ela disse que o fato de que a duquesa de Cambridge "estava fora do hospital sete horas após [o parto] com o rosto maquiado e saltos altos" não era realista e não era possível para muitas mulheres.

A fonte falou ao The Sun que Meghan quer um parto normal, natural e se relacionar com seu bebê sem ser 'amaciada' apenas para tirar fotos.