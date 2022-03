'Medida Provisória': Alfred Enoch irá a Salvador para pré-estreia do longa ao lado de Lázaro Ramos

O ator anglo-brasileiro, Alfred Enoch, está no Brasil para a pré-estreia do longa, 'Medida Provisisória', digirido por Lázaro Ramos. Taís Araújo, Adriana Esteves, Renata Sorrah, Seu Jorge e Emecida também atuam no filme. Foto: H2O FILMS/ Marco del Fiol

O ator Lázaro Ramos e o anglo-brasileiro Alfred Enoch, conhecido pela participação nos filmes da saga Harry Potter e na série premiada How to Get Away With Murder, estarão em Salvador, na Bahia, na próxima quarta-feira, 30, para a pré-estreia do filme Medida Provisória, que tem direção de Ramos e, além de Enoch, conta com nomes como Taís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier, Emicida, Flávio Bauraqui e Paulo Chun no elenco.

O longa é a primeira ficção dirigida por Lázaro Ramos e é baseado no roteiro original da peça teatral Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, escrito em 2011. A trama se passa em um futuro distópico onde o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros do País a voltarem à África, como forma de reparar os tempos de escravidão. A previsão de estreia do filme é para 14 de abril, em todo território nacional.

Ramos registrou o momento de descontração entre os protagonistas da produção. "Olha quem chegou no Brasil para as pré estreias do Medida Provisória. Jantar de boas vindas e planos para o lançamento. Aguardem porque 14 de abril chegaremos com tudo", escreveu o ator na postagem.