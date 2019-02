Médicos avaliam possibilidade de Arlindo Cruz participar do carnaval

Arlindo Cruz será homenageado pela escola de samba X-9 Paulistana no carnaval de São Paulo. Foto: Christina Rufatto/Estadão

Daqui a uma semana, as escolas de samba de São Paulo vão começar a desfilar no Sambódromo do Anhembi. Entre elas, a X-9 Paulistana vai homenagear Arlindo Cruz e o cantor, que há quase dois anos sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), pode participar da festa, mas não há certeza ainda.

A assessoria de imprensa do sambista informou ao E+, nesta sexta-feira, 22, que não há uma resposta dos médicos sobre a ida de Arlindo à avenida, mas a possibilidade está sendo estudada.

"Está em conversa, estão analisando. Teria que montar uma estrutura, mas estão avaliando a possibilidade", disse. Segundo o assessor, uma confirmação deve vir no início da próxima semana.

Na semana passada, Arlindinho, filho do sambista, disse ao Gshow que estava dependendo de um laudo médico que liberasse a participação do pai no carnaval paulistano.

"Se ele for, o Anhembi vai abaixo. Imagina a primeira aparição dele em público? Sou a favor desde que o médico autorize, não podemos colocá-lo em risco", afirmou.

Estado de saúde de Arlindo Cruz

A assessoria do sambista disse que, aos poucos, ele está se desenvolvendo bem, tentando se alimentar sozinho e fazendo alguns movimentos.

No começo deste mês, Arlindinho publicou um vídeo no Instagram em que o pai aparece levando algum alimento à boca. "Pai, Deus está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Eu acredito no milagre! Meu pai está conseguindo", escreveu ele na legenda.