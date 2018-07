'Me surpreendeu mas não me pediu em casamento', diz Sabrina Sato sobre Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato Foto: Iara Morselli / Estadão

Em conversa com jornalistas após a gravação do Programa da Sabrina em comemoração aos três anos em que a atração está no ar, completados no próximo dia 26, Sabrina Sato falou sobre o momento em que achou que seu namorado, Duda Nagle, a pediria em casamento após ter aparecido de surpresa enquanto ela fazia uma reportagem fora do país, no Líbano.

"Me surpreendeu mas não pediu em casamento, né? Achei que ia pedir em casamento... Foi um 'Oi'!", contou em tom bem-humorado.

"[Depois] ele foi me contar que, quando a produção convidou ele para ir e pediu segredo, que ia ter surpresa pra mim, a produção meio que sugeriu: 'Você não quer aproveitar, pedir a Sabrina...'. Ele: 'Nossa, que feio, você manda sua produção me ligar, me pressionar'. Eu juro que não sabia!", complementou.

Confira o momento citado por Sabrina no vídeo abaixo: