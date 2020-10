‘Me sentindo a grávida de Taubaté’, brinca Sthefany Brito sobre gravidez

A atriz Sthefany Brito está grávida do seu 1º filho Foto: Instagram/@sthefanybrito

Sthefany Brito está na reta final da gravidez do seu primeiro filho, que se chamará Antonio Enrico, e a atriz aproveitou para fazer uma brincadeira na terça-feira, 13, sobre o tamanho atual da sua barriga, publicando uma foto no Instagram.

“Me sentindo a grávida de Taubaté”, comentou Sthefany, fazendo uma referência ao caso de uma mulher moradora de Taubaté que fingiu estar grávida de quadrigêmeos, e fingia estar com uma barriga grande até a verdade vir à tona e ela se tornar um dos memes mais conhecidos na internet.

A atriz está no oitavo mês de gestação, e tem mostrado a evolução da sua gravidez para seus seguidores no Instagram. Também em 13 de outubro, ela mostrou algumas fotos de um ensaio fotográfico, e falou sobre as dores que a gestação também traz.

Sthefany Brito fez uma brincadeira com o tamanho atual da sua barriga Foto: Instagram / @sthefanybrito

“Dor nas costa, no cóccis, azia, dor de cabeça, e nunca me senti tão bonita como agora!”, comentou Sthefany. Ela também mostrou uma foto sua recebendo um treinamento de uma enfermeira para cuidar do bebê após o nascimento, e contou que tirou dúvidas, inclusive, sobre amamentação. Confira algumas informações sobre essa prática, importante durante o crescimento dos bebês.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais