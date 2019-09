'Me senti abusada', diz Giselle Itié sobre notícia de gravidez ter 'vazado' antes de anúncio

Giselle Itié Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Giselle Itié, que anunciou estar grávida do ator Guilherme Winter na última sexta-feira, 20, publicou um desabafo em seu Instagram falando sobre a polêmica de a notícia de sua gravidez ter sido 'vazada' na imprensa antes de a própria atriz poder torná-la pública.

Giselle foi a um salão de cabeleireiros, onde acabou comentando sobre a novidade com um amigo, que também estava no local, e profissionais presentes. Pouco depois, a informação veio a público.

"Foi um momento muito difícil. Esperei meses para anunciar, para falar, imaginei o momento. Me tiraram a liberdade de falar sobre a minha gravidez, sobre meu filho, da forma que eu quero. Me senti abusada", lamentou a atriz.

"No sábado passado, eu decidi cortar o cabelo com um profissional que eu não conhecia até então. Fui lá nesse salão e, quando cheguei, era uma salinha super pequena, tinha só duas cadeiras", iniciou sobre o ocorrido.

Na sequência, Giselle Itié contou ter encontrado, por acaso, um velho amigo no estabelecimento: "Estava eu, o cabeleireiro e a assistente do cabeleireiro quando chegou um diretor de TV, que me dirigiu quando tinha 20 e poucos anos, uma pessoa por quem tenho muito carinho e admiração."

"Ele chegou e me abraçou. Eu fiquei 'ai, queria tanto contar pra ele'. Quando vi esse diretor conversando com o cabeleireiro, entendi que eles eram íntimos. Me senti tão acolhida naquela sala, e todos tão carinhosos. Me senti bem, num cantinho intimista, gostosinho, e contei. 'Gente, estou cortando esse cabelo porque eu sou mãe, vou tirar essas fotos' e comecei a contar tudo", prosseguiu.

Na sequência, Giselle conta que começou a sentir a repercussão de que a notícia de sua gravidez teria sido 'vazada'.

"Depois de três horas eu vi várias pessoas me parabenizando pela gravidez. E aí eu congelei e falei 'meu Deus, o que tá acontecendo?'. Quando eu vi estava uma página falando 'atriz Giselle Itié muda o visual com o cabeleireiro X para receber o seu primeiro filho'", contou.

A atriz, então, voltou a falar com o salão: "Entrei em contato com a assistente do cabeleireiro, ela ficou totalmente chocada, me acolheu, foi muito querida. O pessoal do marketing do salão entrou em contato comigo, me acolheu e ficou bem surpreso com a situação."

Giselle Itié ressaltou que a conversa se deu "sempre em um diálogo com respeito, como deve ser."

"É muito louco, porque eu pago R$ 500 num corte de cabelo para, de repente, um profissional fazer um 'furo' da minha gravidez, fazendo propaganda para ele. Foi uma loucura entender isso", desabafou.

Segundo a atriz, o salão se propôs a devolver os R$ 500 gastos com o corte para o ensaio de anúncio de gravidez: "foi um movimento tipo 'já aconteceu, o que fazer agora?'. Tiraram de mim o momento de falar do meu filho. E foi bem difícil."

Na sequência, continuou a comentar sobre outra nota veiculada na imprensa: "Na terça-feira saiu numa nota e em um programa de fofoca que eu tinha ficado revoltada com o salão, fui para lá, fiz barraco, caiu em cima de todo mundo, manicure, pedicure, faxineira, nesse nível. Eu falei: 'caramba, o que tá acontecendo?'"

Por fim, Giselle Itié concluiu: "Pessoas se sentiram na liberdade de entrar nas minhas redes sociais, me agredirem e falarem palavras horrendas. Me julgarem, criticarem. Sabe, é uma falta de respeito. Cadê o amor?".

Confira abaixo a íntegra do vídeo publicado por Giselle Itié nesta segunda-feira, 23: