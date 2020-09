‘Me roubaram de diferentes formas’, diz Renata Banhara sobre doença

Renata Banhara mostrou os efeitos de uma infecção bacteriana que teve em 2017 Foto: Instagram / @rebanhara

A modelo Renata Banhara fez um desabafo no Instagram nesta quinta-feira, 10, e afirmou que sofreu diversos abandonos enquanto passava pelo tratamento de uma infecção bacteriana em 2017. Ela precisou passar por duas cirurgias e teve paralisia facial, que deixou sequelas em seu rosto.

“As pessoas que eu mais confiava ao me verem doente me descartaram como se eu fosse um objeto quebrado e meu lugar o lixo”, afirmou Renata na publicação, que inclui fotos dos efeitos da paralisia em seu rosto. Segundo ela, a experiência foi algo “avassalador em todas as áreas da minha vida”.

Renata destacou que, apesar dos desafios, conseguiu se recuperar: “Me roubaram de diferentes formas. Doente, roubada e destruída eis que segui em frente fiz minha parte e Deus a dele”.

Em 2018, depois de passar pelo tratamento após a infecção, causada por uma bactéria em seu dente, a modelo revelou que descobriu uma traição do marido e foi agredida por ele enquanto realizava o tratamento. Renata teve sequelas da paralisia, e em 2017 chegou a sair das redes sociais alegando que não querer que “as pessoas me vejam no dia a dia”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais