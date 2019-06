‘Me livrei de um companheiro que não agregava’, diz Luana Piovani

Entao a @marizaseitatattoo me pergunta: Por que GRATIDAO Luana? Porque eu venci Mariza! E sigo vencendo!!Porque desde muito menina sempre me foram oferecidos os caminhos mais “curtos” e “faceis” e eles nunca me interessaram. Porque sempre nadei contra a correnteza e apesar d ter tomado caldos pelo caminho, o destino que alcancei é muito mais rico que o destino q o “rebanho” reside.Porque farei 43 anos bem vividos e bem contados, com 3 filhos saudaveis e lindos( viva a elevaçao da genetica!), porque sou linda, porque sou meiga e porque sou uma menina com uma flor(V.M.) Porque tive coragem de mudar de país e me livrar dum companheiro que nao agregava, mesmo estando num momento delicado d adaptaçao e limitaçoes fisicas. Porque sigo tendo coragem de dizer o que penso sem medo do que vao pensar de mim... Porque o verao europeu ta chegando e meus bikinis novos tambem!!! Como nao ser grata??! #venividivici #receba #ubuntu #tattoo #cicatrizescolhidas #dedosriscados #beiçomolhado #galega‍♀️ #coragem #eupossoeuqueroeuvoufazer #amorsófazcontademultiplicação❤ #orestoéresto Aos que escolheram na vida a ingratidao, o desrespeito, meu “desolée” ‍♀️ #escolhas #consequencias⏳

A post shared by Luana Piovani (@luapio) on Jun 12, 2019 at 4:18am PDT