'Me libertei da caixa onde as pessoas querem me colocar', diz Mariana Rios

Mariana Rios confessa gratidão pelo projeto 'Ilha Record' e ressalta que aprendeu muito com ele. Foto: Instagram/@marianarios

Na próxima quinta-feira, 18, o Ilha Record vai completar um mês no ar. Sob o comando da atriz e cantora Mariana Rios , 37, que assumiu o programa pela primeira vez, a segunda temporada do reality show da TV Record está caminhando para o final, marcado para 8 de setembro. Em conversa com o Estadão, a apresentadora faz um balanço sobre mais essa experiência em sua carreira, conta alguns bastidores e fala de projetos futuros.

A artista confessa gratidão pelo projeto e ressalta que aprendeu muito com ele. "Tenho muita gratidão pela Record, pelo programa que só me traz alegria. Só escuto comentários positivos. Isso me deixa mais feliz ainda. É um programa que aprendo muito e amo fazer. Totalmente diferente de tudo que já fiz anteriormente. Estou amando. A equipe é super afinada, todo mundo de mãos dadas querendo sempre que o trabalho flua da melhor forma possível", diz.

"Cada gravação foi uma descoberta. Dois meses em Paraty, por exemplo, imersa no trabalho, foi super importante, legal e proveitoso demais. Estou muito feliz, vivendo um momento profissional muito feliz", completa.

Ao relembrar o período em que esteve na cidade de Paraty, situada em uma bela baía do litoral sul do estado do Rio de Janeiro, Mariana conta o que conseguiu fazer nos momentos de folga: "Uma vez por semana eu até conseguia curtir. Conseguia, porque era minha folga, sair das gravações da ilha mesmo, do nosso set, ir até a cidade almoçar em um restaurante, conhecer algum lugar diferente. Era uma delícia".

'Perrengue' no litoral brasileiro

O Ilha Record é gravado, mais especificamente, em uma área dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaína, considerado uma das regiões mais belas do litoral brasileiro – além de muito bonitas, também preservadas. O local conta com uma área aproximada de 134 mil hectares, com vegetação e biodiversidade características do local.

Para a 1ª temporada, comandada por Sabrina Sato, foi construída a vila ao longo de 20 dias de trabalho. Em 2022, foi repaginada para abrigar as novas celebridades que encaram a caça ao tesouro.

E como em qualquer lugar de mata, não tem quem curta ou trabalhe, como no caso de Mariana Rios, sem passar por algum perrengue; o mínimo que seja. "No primeiro dia de gravação, estava tão frio, tão frio, que a minha coxa congelou, e a minha perna foi virando para dentro (risos). Os meus dentes batiam tanto uns nos outros... E eles (editores) conseguiram tirar esses momentos da edição. A gente teve que parar algumas vezes para eu poder me recompor, me aquecer porque estava muito frio mesmo", relembra.

"Lembro que os dentes batiam tanto que dava para ouvir o som que faziam pelo microfone. O resto fluiu bem. Ah! Sem contar com as risadas que dou. Tem hora que não dou conta. Há momentos, como nas provas por exemplo, que começo a rir e tenho que rezar e pedir a Deus para parar de rir", completa a apresentadora.

Como todo reality show que se preza, há brigas. E como será que Mariana Rios se saiu? "Alguns momentos em que eles começavam com discussões que não acabavam nunca, não tem jeito, eu tinha que intervir, pois o programa precisa andar. Mas todos eles sempre foram muito respeitosos comigo, todos os participantes. Mas a gente tem que saber se posicionar na hora certa, né? Deixar eles falarem mas saber fazer parar no momento certo. E em todas as gravações e momentos que aconteceram isso, deu tudo certo", ressalta.

Mariana Rios é atriz, apresentadora e cantora brasileira, natural de Minas Gerais. Foto: Instagram/@marianarios

Fã de reality show

A artista também confessa que curte e assiste reality show. "Gosto muito de reality, adoro. Gosto de estudar psicanálise, então adoro ver tudo o que envolve o emocional das pessoas. Acompanhar como as pessoas entram em um lugar de confinamento de um jeito e saem de outro. Gosto muito de ver e sempre acompanhei", conta Mariana.

A apresentadora também tem sua torcida, mas deixa os nomes sob segredo. Para conseguir o apoio de Mariana Rios é preciso ser coerente no jogo, segundo ela. "A pessoa precisa ser coerente nas coisas que diz, nas atitudes também. Isso que me cativa porque, além de apresentar, eu, de alguma forma, sou telespectadora. Então quando a pessoa tem coerência no que fala e como ela se posiciona, isso cativa; não só a mim, a todos", declara.

A menos de um mês para o fim do reality show, a artista não pensa em descansar. Ela já está com a agenda programada até o fim do ano. "Temos a final do Ilha no dia 8 de setembro, que acontece ao vivo, e depois disso, começo a gravar os clipes do meu EP (que ainda será lançado). Serão três músicas, então, três clipes. Assim que tudo isso for finalizado, lanço os clipes e as músicas; e volto a gravar para a Netflix a série De volta aos 15. A gente começa a gravar no final de setembro e vai até dezembo. Além disso, tem os meus shows, muitos marcados já", revela.

Versátil e bem sucedida em tudo o que faz, será que Mariana Rios tem suas preferências quanto aos trabalhos como cantora, atriz e apresentadora? Ela garante que não. "Gosto de tudo. Tudo junto e misturado. Tanto é que esse ano foi muito feliz para mim porque consegui realizar todos esses universos de uma vez, no mesmo ano. Atuei, cantei, apresentei, escrevi... Então não tem uma coisa só", destaca.

Mariana Rios está com a agenda lotada até o fim do ano. Foto: Instagram/@marianarios

"Fui muito cobrada, a minha vida inteira, pelo menos sentia essa cobrança da sociedade, das pessoas, em ter que escolher um caminho, em ter que ser uma coisa só e demorei muito para entender que sou o que eu quiser ser. Sou todas essas coisas e fico muito feliz porque as pessoas estão me dando a oportunidade de trabalhar esses caminhos diferentes mas que se completam. Cada hora quero fazer uma coisa mesmo e essa sou eu", emenda a artista.

Mariana confessa que demorou chegar a essa conclusão que mudou sua vida. "Demorei e quando aceitei isso foi de fato um dos melhores momentos da minha vida porque me libertei dessa caixa onde as pessoas querem colocar a gente, onde você precisa ser uma coisa só. Então conversei comigo e falei: 'Sou isso tudo mesmo'. E parece que a partir daí os caminhos se abriram mais ainda, sabe? Foi muito positivo ter esse entendimento e saber que cada vez mais quero me envolver em um projeto diferente", finalizou.