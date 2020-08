‘Me inspira em tantas coisas’, diz Preta Gil para Elba Ramalho

A cantora Preta Gil fez uma homenagem no aniversário de Elba Ramalho Foto: Instagram / @pretagil I Instagram / @elbaramalho

A cantora Elba Ramalho fez aniversário na segunda-feira, 17, e recebeu homenagens de amigos para comemorar os seus 69 anos. Para celebrar o aniversário, a cantora anunciou que fará uma live musical no sábado, 22.

“Uma mulher que me inspira em tantas coisas, uma paixão que tenho a vida toda! Tenho uma sorte danada de poder conviver e trabalhar com essa força chamada Elba Ramalho! Te amo”, disse a cantora Preta Gil.

Os cantores Toni Garrido e Baby do Brasil também publicaram fotos e homenagens para a cantora. “Muito obrigada por tanto carinho que estou recebendo hoje, meu aniversário”, comentou Elba. Ela também anunciou que fará uma live musical no sábado, 22, às 16h30 em seu canal no YouTube para “comemorar com todos”.

Além do seu próprio aniversário, Elba comemorou no domingo, 16, o aniversário de um mês da sua neta, Esmeralda. Ela publicou uma foto em que aparece no “mesaniversário” da pequena junto com o ator Maurício Mattar. Os dois são pais de Luã Mattar, pai da bebê. “Os avós corujas”, disse Elba na publicação.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais