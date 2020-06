‘Me formei em maquiagem, cabeleireira’, brinca Fernanda Torres sobre quarentena

Fernanda Torres participou do 'Conversa com Bial' na segunda-feira, 29 Foto: Rede Globo / Reprodução

A atriz e escritora Fernanda Torres participou do Conversa com Bial na segunda-feira, 29, e falou sobre as experiências que tem tido durante o período de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. O humorista português Ricardo Araújo Pereira também participou do programa.

Após Pedro Bial elogiar o penteado de Fernanda, ela comentou que tem tido novos aprendizados: "Querido, nessa quarentena eu me formei em maquiagem, cabeleireira, iluminadora, set designer e técnica de todos os aparelhos. Eu sou um fenômeno atualmente”.

Fernanda contou que agora tem uma horta em casa e também participou do programa Diário de um Confinado, idealizado por Bruno Mazzeo e gravado inteiramente por chamadas de vídeo, junto com o filho, Joaquim. O programa estreará no lugar do Zorra Total, aos sábados.

“Eu tive uma experiência mística enquanto eu estava vendo a roupa secar na secadora. Aquilo por alguns segundos me trouxe alguma coisa divina, mas logo foi embora”, brincou a atriz ao ser perguntada por Bial sobre “experiências místicas” durante a quarentena

Ela revelou também que comprou um aspirador robô, mas teve dificuldades com o produto: “É o seguinte, você tem que programar aquela desgraça, eu não consegui. Tenho que chamar um técnico de computação que me explique como é que funciona. Ele está estacionado no canto, as prestações ainda sendo pagas”.

