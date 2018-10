‘Me ensina a cada dia’, declara Sabrina Sato sobre sobrinha, que completa três anos

A apresentadora Sabrina Sato. Foto: Instagram/@sabrinasato

Sabrina Sato está em contagem regressiva para a chegada da pequena Zoe. Com nove meses de gestação, a apresentadora da Record TV já está se preparando para se tornar mãe.

Na noite desta terça-feira, 30, ela publicou uma foto em homenagem a sobrinha que completa três anos de idade. Na imagem, Sabrina carrega a garotinha e relembra: “Ela tinha acabado de nascer quando fizemos essa foto e hoje já é seu aniversário de 3 aninhos. Minha sobrinha que vi nascer e tanto amo me ensina a cada dia. Como amo essa menina que apesar da pouca idade já tem tanta personalidade e sonhos lindos?”.

Os seguidores não perdoaram e escreveram mensagens prevendo que a apresentadora vai desempenhar um bom papel com Zoe. “Você será uma grande mãe”, comentou uma fã. Outros pensaram que a filha dela já havia nascido. “Pensei que era a Zoe” e “Ah, Sabrina, para de ficar postando foto de neném. Fico achando que é a Zoe” foram algumas das manifestações.

No perfil oficial no Instagram, Sabrina Sato registrou nesta segunda-feira, 29, o momento da última gravação antes de se preparar para o parto da filha. “Recebemos tanto carinho e amor de toda equipe do programa e da Record. Estamos nas últimas semanas da gestação que está sendo maravilhosa, aprendi tanto nesse tempo”, escreveu na legenda da foto, revelando ansiedade em relação à chegada de Zoe.