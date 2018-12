'Me enganei', diz Xuxa sobre João de Deus após denúncias de abuso

Xuxa Meneghel Foto: Instagram / @xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu Instagram para falar sobre as denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus que vieram à tona na última semana e culminaram em um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de Goiás.

"Quero dizer pra vocês que eu o conheci, fui lá fazer uma gravação - que não foi ao ar na Rede Globo. Conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá", contou Xuxa.

"Infelizmente eu me enganei, e me enganei feio. Então eu tô vindo aqui pra pedir desculpa a vocês. Já divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso."

Por fim, Xuxa também fez um apelo de compreensão às vítimas dos abusos, e pediu que mulheres continuem denunciando casos semelhantes.

VEJA TAMBÉM: O que não dizer a uma vítima de violência sexual

Não pergunte: 'Mas você tem certeza?' "Eu passei por uma violência e uma das primeiras pessoas para quem eu contei era meu melhor amigo, que morava comigo. A primeira coisa que ele perguntou foi: 'Você tem certeza?'" Relata Sofia Gonzáles, que media na associação Artemis um grupo de apoio a mulheres que sofreram violência sexual. Ela explica que a pergunta desestabiliza ainda mais a mulher que acabou de passar por uma situação traumática. "Ela sofreu muitas formas de violência. Então é importante que ela não se sinta julgada ou culpada por alguém que está querendo ajudar", diz Luiza Assumpção, psicóloga que também atua na Artemis. Em vez disso, mostre que você vai apoiar as decisões e respeitar o espaço dela.

Foto: Emais Estadão

Não pergunte: 'O que aconteceu exatamente?' "Quando alguém que relata um caso de estupro, a gente muitas vezes se sente na obrigação de dizer alguma coisa. Mas precisa tentar evitar matar a própria curiosidade - saber quem foi, como foi. A principal atitude é focar na vítima", afirma Luiza. Em vez de questionar detalhes, diga: "Se você não quiser falar, tudo bem. Estou aqui para o que você precisar", sugere Sofia.

Foto: Emais Estadão

Não pergunte: 'Quem foi o agressor?' Luiza e Sofia ressaltam que o mais importante é respeitar o limite da mulher. Ela deve contar aquilo que se sente à vontade em dizer e apenas quando estiver pronta. Você pode explicar para ela a importância de denunciar o agressor e se oferecer para acompanhá-la, mas não deve julgar a decisão final dela. "Um abuso já é atravessar os limites de alguém. Então a partir daí é importante respeitar as barreiras que ela vai colocar no contato dela com o mundo", explica Luiza.

Foto: Emais Estadão

Não pergunte: 'Você estava bêbada?' Questionar as circunstâncias da violência, mesmo sem a intenção, é um julgamento. Vale lembrar que não importa se a mulher estava bêbada ou sóbria, nada justifica o abuso ou assédio.

Foto: Emais Estadão

Não pergunte: 'Que roupa você estava usando?' Vale o mesmo raciocínio da questão anterior: a mulher só será agredida se um agressor estiver por perto. "Um dos grandes problemas da situação de violência é que o primeiro sentimento é de vergonha de dizer, de se expor", explica Nathália Cardoso, preceptora do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade da faculdade de medicina da USP e médica no Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Julgar a mulher após o assédio ou abuso vai deixá-la com ainda mais receio de falar sobre a situação.

Foto: Emais Estadão

Não pergunte: 'O que você estava fazendo lá?' Mais um questionamento que implica julgamento. Demonstre que você está pronto para ouvir o que ela quiser contar, sem levar o foco da agressão para as atitudes dela.

Foto: Emais Estadão

Não diga: 'No seu lugar, eu faria diferente' É preciso lembrar que cada pessoa vai lidar com o abuso ou assédio de uma maneira diferente. "A gente tem que se controlar muito para não dizer o que faria dentro da nossa perspectiva, porque cada um tem a sua história, é muito particular", complementa Nathália.

Foto: Emais Estadão

"Queria que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas quero dizer a todas vocês, mulheres, que passaram por isso, que eu tô com vocês, tá. Sinto muito, muito mesmo, muito, de verdade."

"Denunciem pessoas como essa e outras, que têm que pagar por isso", concluiu.

Confira o vídeo de Xuxa falando sobre João de Deus abaixo: