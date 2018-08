'Me colocaram na posição de vítima', diz Fátima Bernardes sobre separação

Apresentadora completa seis anos à frente do programa 'Encontro'. Foto: Rafael CamposGlobo

Um dia antes de completar seis anos de Encontro, celebrado nesta segunda-feira, 25, Fátima Bernardes falou sobre a virada na carreira e a separação do jornalista William Bonner, com quem foi casada por 26 anos, ao jornal O Globo.

"Embora eu e William tenhamos sido muito discretos, as pessoas intuíram que foi ele que se decidiu pela separação. Me colocaram na posição de vítima. E, no entanto, ninguém sabe quem deu o basta, quem disse 'a partir de agora é melhor não'", disse.

Questionada, então, sobre quem teria dado o basta, a apresentadora afirma que "nunca" vão falar sobre isso. Eles anunciaram a separação em agosto de 2016.

Com relação à união do ex-marido com a fisioterapeuta Natasha Dantas, ela afirma que é "natural". "O casamento dele não mexe comigo. Acho natural que ele reconstrua a vida dele. Assim como também estou tocando a minha", disse.

Em novembro do ano passado, Fátima assumiu o namoro com o advogado Túlio Gadêlha e impressionou o público ao lado dele com fantasia de Mulher-Gato para curtir o pré-Carnaval em Olinda no começo deste ano.

Sobre a mudança na carreira, do jornalismo ao entretenimento, ela garante que fez tudo na hora certa e não sente saudades. "Tenho agora o privilégio de ter um espaço em que posso tratar de assuntos tão importantes de um jeito mais pessoal, afetuoso, mais próximo, com um olhar para o outro. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que podia rolar isso", disse.

