'Me apaixonei por Thammy ainda mulher', diz Andressa Ferreira

Após casório em Las Vegas, Andressa Ferreira e Thammy Miranda vão casar no Brasil em setembro. Foto: Instagram/andressaferreiramiranda

Para celebrar o orgulho LGBT, lembrado nesta quinta-feira, 28, Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, publicou uma foto dos dois e falou mais sobre a relação entre ambos, inclusive que se apaixonou pelo marido antes de ele passar pela transição de gênero.

"Me apaixonei no colegial com uns 16 anos, por uma menina, e nunca me incomodei com isso, muito pelo contrário: achei excitante, assim como anos mais tarde me apaixonei por um homem e também achei maravilhoso, porque o amor é divino!", escreveu ela no começo da legenda.

Andressa afirma que não coloca rótulos nos próprios sentimentos e ama "quem a pessoa é". "Ser gay, bi, me favorece, me amplia, me liberta dos condicionamentos", disse.

"Não ando nas regras impostas por uma sociedade cheia de mentiras, vivo minha verdade com coragem e de cabeça erguida! Me apaixonei por Thammy ainda mulher, e hoje, amo cada dia mais o homem que ele se tornou. Nem deixaria de amar, sou privilegiada, tenho do meu lado um homem evoluído, com toda masculinidade e essência feminina", acrescentou ela.

Andressa criticou o 'mundo de aparências' e o preconceito contra pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo ou transexuais. "Ninguém está aqui para provar nada para ninguém! Viva o dia do orgulho LGBTQ+", concluiu na publicação.