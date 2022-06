MD Chefe vence como artista revelação internacional no BET Awards

O rapper brasileiro MD chefe venceu a categoria de 'Melhor Artista Revelação Internacional' no BET Awards 2022. Foto: Steff Lima

O rapper brasileiro MD Chefe venceu a categoria de 'Melhor Artista Revelação Internacional' do BET Awards 2022, que ocorreu neste domingo, 26, em Los Angeles. A premiação reconhece artistas e personalidades da cultura negra de todo o mundo.

MD Chefe concorria com artistas do Reino Unido, Nigéria, França e África do Sul e foi o único brasileiro a ganhar uma estatueta na premiação. Além dele, a cantora Ludmilla foi indicada na categoria 'Melhor Artista Internacional', mas quem levou o prêmio foi a nigeriana Tems.

No Twitter, a artista afirmou que se sente vitoriosa por ter sido indicada e parabenizou MD Chefe e a cantora Tems. "Nunca, nem nos melhores sonhos, imaginei pisar no BET, muito menos como indicada", escreveu.

Não foi dessa vez mas como falei ontem: ser indicada já foi uma grande vitória. Nunca, nem nos melhores sonhos, imaginei pisar no BET, muito menos como indicada. Congrats @temsbaby e claro, @MDCHEFEOFF, que trouxe essa pro Brasil! ❤️ — LUDMILLA (@Ludmilla) June 27, 2022

O artista revelação do Brasil, MD Chefe, nome artístico de Leonardo dos Santos Barreto, de 22 anos, começou a carreira nas batalhas de rima cariocas. O rapper emplacou hits como Rei Lacoste, em parceria com DomLaike, que já acumula mais de 74 milhões de visualizações no YouTube e Tiffany, que ultrapassou 81 milhões de visualizações no YouTube e viralizou no TikTok.