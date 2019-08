MC Soffia lança música 'Passinho das Malokas'; ouça

MC Soffia mistura estudo, autoestima e rap em suas músicas para levar reflexões ao público. Foto: Bruno Gomes

Conhecida por cantar funk e rap desde os seis anos de idade com mensagens de autoestima para meninas negras, MC Soffia lançou nesta sexta-feira, 23, o Passinho das Malokas.

Com um ritmo acelerado, o som remete à dança brasileira que dá nome à música, marcada por movimentos rápidos com o quadril, pernas, braços e as sarradas (quando o dançarino pula com o corpo envergado para frente).

A coreografia nasceu nas periferias de São Paulo e repercutiu em todo o Brasil com diferentes formatos. Em Recife, por exemplo, os jovens adaptaram o estilo com o bregafunk.

MC Soffia não ficou de fora dessas variações. Como o passinho é geralmente feito por meninos, a rapper lançou uma versão feminina, chamando as adolescentes para se soltarem e ocuparem o lugar dos homens da cena.

Em entrevista recente ao E+, a jovem falou sobre as referências negras que inspiram suas letras e disse que suas músicas “não são para virar chiclete”, mas de estudo, uma vez que muitas delas refletem sobre o empoderamento de meninas negras na sociedade.

Passinho das Malokas está disponível em todas as plataformas de streaming. Ouça abaixo: