MC Pikachu faz cirurgia para retirada de tumor no cérebro e recebe alta hospitalar

O funkeiro MC Pikachu recebeu alta hospitar após fazer cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro Foto: Instagram/@mcpikachuoficial

Após revelar que havia sido diagnosticado com um tumor no cérebro, o funkeiro MC Pikachu publicou um vídeo no Stories do seu Instagram na sexta-feira, 22, avisando que já recebeu alta após fazer cirurgia para a retirada do neoplasma.

"Estou de alta, recuperando em casa agora; Nada melhor que sua cama e sua televisãozinha assistindo Tropa de Elite. Estou de alta, hein, rapaziada. Daqui um mês volta o MC Pikachu", falou o funkeiro, cujo nome verdadeiro é Matheus Sampaio Correa.

No domingo, 17, Pikachu avisou aos fãs que havia sido internado por conta de fortes dores de cabeça durante show que fez em Manaus e o tumor foi descoberto após exames em São Paulo. "Rapaziada, vou explicar aqui o que aconteceu. Fiz uma ressonância agora, deu um tumor no cérebro, um tumorzinho", explicou o funkeiro.

Veja abaixo o vídeo de Pikachu em casa agradecendo o apoio dos fãs.