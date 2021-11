MC Mirella anuncia divórcio de Dynho Alves, que está na 'Fazenda 13'

Dynho e MC Mirella Foto: Instagram/ @mirella

MC Mirella, ex-participante de A Fazenda, anunciou que irá se divorciar de Dynho Alves, que está participando do reality show este ano. A funkeira fez um desabafo sobre a decisão nas redes sociais.

Nas últimas semanas, tanto o peão quanto Sthe Matos, outra participante da competição, estão sendo criticados nas redes sociais pela constante troca de carícias e momentos afetuosos no programa.

"Em respeito a todos os que me acompanham no dia a dia e que, juntamente, participam dos meus bons e maus momentos, venho esclarecer que: partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’, como foi mencionado por ele. Mas cabe ressaltar que, além do público, existe a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, iniciou.

“Portanto, após analisar, criteriosamente, o reiterado comportamento desrespeitoso, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que, a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e, irreversível", explicou.

"Desta forma, informo que, de minha parte, não cabe mais nenhum posicionamento a respeito deste assunto daqui em diante e, desde já, conto com a compreensão de todos. Por outro lado, continuo na torcida pelo Dynho lá na Fazenda e desejo, como sempre, muita sorte e sucesso pra ele', finalizou.

A equipe que está gerenciando as redes sociais de Dynho não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

