MC Melody tenta abandonar imagem erotizada e volta ao Instagram com visual infantil

Gabriella Abreu Severino, de 12 anos, conhecida como MC Melody. Foto: Instagram/@melodyoficial3

Gabriella Abreu Severino, de 12, é uma garota que tentou entrar no cenário musical do funk há dois anos. MC Melody, como ficou conhecida, se destacava pelos falsetes em paródias de Anitta, com Vai Malandra, e pela imagem extremamente sexualizada para uma adolescente.

O Ministério Público chegou a retirar a página de Gabriella do Instagram do ar por causa disso. Na época, a carreira da garota era gerenciada pelo pai.

Em maio de 2017, MC Melody chorou e anunciou o fim da carreira. “Você que queria estragar meu sonho, minha carreira. Você conseguiu. Só tenho que agradecer a quem me ajudou, a quem quis ficar perto de mim. Muito obrigada”, desabafou Melody.

Quase dois anos depois, a menina apareceu em publicações no perfil oficial dela no Instagram com roupas infantis. A carreira profissional passou a ser gerenciada pela mãe, Glória Daiane Severino, que deu início paralelamente a um acompanhamento psicológico e psiquiátrico de Melody e da irmã, Bella Angel, de 14 anos, que também tinha um visual erotizado.

Nesta terça-feira, 5, a adolescente apareceu comemorando o aniversário de 12 anos com um vestido de criança, um bolo e uma decoração de unicórnio. “Meus 12 anos! Obrigada”, escreveu na legenda das fotos.

Apesar disso, nas redes sociais, MC Melody surge em fotos em que parece ter uma idade mais avançada do que 12 anos.