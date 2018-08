Mc Loma tem show cancelado por não estar matriculada na escola

Mc Loma e as Gêmeas Lacração iriam se apresentar em Recife. Foto: Instagram / @mclomaofficial

Um show de Mc Loma foi cancelado porque a cantora, que tem 15 anos, não está frequentando a escola, sequer matriculada. Ela e as Gêmeas Lacração iriam se apresentar no Clube Metrópole, em Recife (PE), no dia 15 de setembro.

O estabelecimento tomou conhecimento de que a produtora Start Music, responsável pela carreira das jovens artistas, foi multada pela Vara de Infância e Juventude porque Loma não está matriculada em nenhuma escola. "O clube confiou nas informações repassadas, até porque já foram inúmeros os shows no Brasil e na própria capital pernambucana", escreveu a casa em um comunicado publicado no Facebook. Como a artista não conseguiria regularizar as condições de trabalho a tempo da apresentação, o Clube Metrópole cancelou a participação do trio no evento.

De acordo com a portaria 04/2011 da Vara Regional da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, menores de idade só podem participar de shows e espetáculos mediante a apresentação de declaração de matrícula e frequência das aulas, entre outros documentos.

Usando sua conta do Instagram, Mc Loma comentou que tanto ela, quanto as dançarinas estão chateadas: “A gente queria muito, mas em breve estaremos aí, então não fiquem tristes porque amamos vocês”.

O E+ tentou entrar em contato com a produtora de Mc Loma, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.