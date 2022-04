Mc Loma faz chá de revelação e descobre que será mãe de uma menina

Mc Loma fez um chá de revelação em Pernambuco, seu estado natal, e descobriu que terá uma menina. Foto: Instagram/@mclomaofficial

Paloma Santos, conhecida como Mc Loma, fez um chá de revelação neste domingo, 24, e descobriu que está grávida de uma menina. A funkeira de 19 anos comemorou a descoberta em uma festa para seus familiares na Praia de Itapuama, em Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco.

A revelação do sexo do bebê foi transmitida em uma live no YouTube e contou com uma drag queen para apresentar o momento. Nesta segunda, 25, ela compartilhou nas redes sociais uma foto com a decoração do local e fez uma homenagem à filha, que se chamará Melanie.

"Me desculpa por fazer você sentir tanto medo e insegurança. Saiba que isso veio para mostrar o tamanho do meu amor por você. Eu conto as horas e os dias para você estar aqui comigo. Você veio no momento em que mais precisava", escreveu.

Mc Loma anunciou a gravidez por meio de um vídeo nas redes sociais em fevereiro de 2022. Ela havia explicado que a criança não foi planejada, mas que sempre quis ser mãe.

No anúncio, ela também esclareceu que sabe quem é o pai, mas que prefere prezar pelo anonimato, por ele não ser uma figura pública.