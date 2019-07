Mc Loma compartilha primeiras imagens de harmonização facial

Uaay!!! Minha gente comecei o projeto Kardashian e ja tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? amei Tudo pelas mãos do Dr @cassiogadelha , um profissional excelente que escolhi pra dar uma arrumada no meu rosto. Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer com ele. #BeyonLoma #LomaKardashian #Lomanna

A post shared by Paloma Santos (@mclomaofficial) on Jul 9, 2019 at 12:04pm PDT