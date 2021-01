Mc Livinho pede ajuda em vídeo e horas depois diz: 'estou bem'

Mc Livinho publica vídeo em seu Instagram após horas desaparecido Foto: Reprodução/Instagram @mclivinho

O que começou com uma série de stories no Instagram com Mc Livinho dirigindo e dizendo estar sendo perseguido por outro carro, resultou em um pedido de socorro em um vídeo de um lugar escuro, onde o funkeiro parecia estar sendo perseguido e pedia a ajuda dos fãs na noite de domingo, 17.

Após horas de preocupação dos seus seguidores, o funkeiro voltou a postar do carro onde aparece cansado e suado. “Família eu tô suave, t de boa. Eu tô bem graças a Deus e vou continuar bem. Eu cheguei aqui na casa dos meus pais, já falei com meu irmão, ele vai abrir pra mim. Eu tô bem família, eu tô bem”. O vídeo do pedido de socorro foi apagado.

Nessa manhã de segunda, 18, era o assunto mais comentado do Twitter. Os fãs estavam aliviados por Mc Livinho estar bem, mas também pediam explicações do que aconteceu.