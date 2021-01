MC Livinho nega que seu sumiço teria sido por 'marketing'

Mc Livinho publica vídeo em seu Instagram após horas desaparecido Foto: Reprodução/Instagram @mclivinho

MC Livinho se pronunciou pela primeira vez em vídeo a respeito dos vídeos em que o cantor afirmou estar sendo perseguido e chegou a pedir ajuda publicados na noite de domingo.

"Vi que criaram muitos fakes e notícias falsas, que eu tinha morrido, que eu tinha sido assaltado, sequestrado, que era marketing para uma música chamada Cilada... Nunca existiu essa música. Estou aqui para desmentir tudo isso."

"Realmente, foi um momento angustiante, tenso. Eu fui perseguido, consegui me livrar, graças a Deus. Não vou tocar nesse assunto para não gerar pauta para as pessoas que se alimentam da desgraça dos outros. Não quero ser lembrado por uma situação dessas."

"Não me orgulho de ter passado por isso e acho que as pessoas que já passaram sabem como que é. Estou pronto para retomar minhas atividades, botar as coisas em ordem e logo mais trazer música nova para vocês", concluiu Livinho.

O que aconteceu com MC Livinho

Durante a tarde do último domingo, 17, MC Livinho publicou uma série de stories no Instagram que despertaram a preocupação dos fãs. Após parar para almoçar em um local em uma estrada, o cantor deu a entender que um grupo de pessoas estaria "encarando" ele.

Na sequência, afirmou que estaria dando passagem a um carro que vinha atrás dele, mas o mesmo não passava adiante. Ele chegou a gravar o carro que supostamente estaria lhe perseguindo, demonstrando preocupação.

Mais tarde, publicou um vídeo em local escuro, com pouca visibilidade, em que era possível ouví-lo pedindo ajuda. O material, posteriormente, foi deletado e MC Livinho publicou apenas: "Obrigado Deus, obrigado fãs, eu estou bem. Foi um susto".

Na segunda-feira, 18, uma pessoa próxima fez um comunicado nos stories do Instagram oficial do cantor.

"Oi, queria agradecer por todas as orações de vocês. Todo mundo se preocupou com o Oliver [MC Livinho], agora está tudo bem. Ele está abalado com tudo que aconteceu. Infelizmente algumas pessoas más repercutiram de forma negativa, mas ele está bem", afirmou.

Em seguida, concluiu: "Estamos com a família inteira unida. Ele passou por um livramento, está feliz pela vida e agora vai dar mais valor ao que importa. Quando estiver melhor, ele vai conversar com vocês. Fiquem com Deus".