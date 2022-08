Mc Livinho lança ‘Cheia de Marra 2’ e comenta sucesso no ‘TVZ’

Mc Livinho, 27, canta desde a infância e começou a carreira profissional na música em 2011. Foto: KondZilla

O nome de Mc Livinho ganhou destaque nesta semana, após sua participação no TVZ, no Multishow, na última segunda-feira, 22. Agora, a meta do cantor é seguir nos holofotes, e nesta sexta-feira, 26, ele lança em todas as plataformas sua música Cheia de Marra 2, que acompanha um videoclipe gravado em diferentes lugares de São Paulo.

A nova faixa é um volume 2 de Cheia de Marra, lançada em 2016, um dos maiores sucessos do artista, ultrapassando 458 milhões de visualizações no clipe oficial no YouTube.

Essa não é a primeira vez que Livinho investe em canções que marcaram o auge de sua carreira, entre 2015 e 2016. Em 2019, por exemplo, o cantor gravou Se Prepara 2, com Mc Pedrinho.

Segundo ele, a ideia de reviver os sucessos é trazer o sentimento de nostalgia ao público, além de embalar as plataformas de música, considerando a ascensão delas nos últimos três anos.

Cheia de Marra 2 é a quarta canção lançada pelo artista nos últimos três meses. Suas mais recentes faixas são Fazer Falta 2, Pras Novinha e Na Movimentação, sendo as duas últimas uns dos grandes sucessos do TikTok no momento.

Sucesso no ‘TVZ’

Mc Livinho. Foto: KondZilla

O cantor, que tem 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se declara “uma junção de referências nacionais e internacionais, de variados estilos musicais, para ser um artista”. Inclusive, seu desejo é poder gravar uma parceria com The Weeknd.

Com sua versatilidade, ele brinca ser “desenrolado” e garante estar aberto para propostas além dos palcos, como apresentar um programa de televisão, como o TVZ, atualmente comandado por Priscilla Alcantara. Vale ressaltar que, durante sua participação na atração do MTV, Livinho recebeu diversos elogios do público pelo talento vocal, em especial com seu cover de É Isso Aí, de Ana Carolina e Seu Jorge.

A repercussão da apresentação foi uma surpresa para o cantor. “Eu não esperava isso, porque achei que as pessoas já sabiam que curto cantar esses tipos de música”, conta, completando que gosta de investir em diversos ritmos. “Não me limito em gravar só o meu estilo, mas não saio da minha área. Posso gravar um MPB, samba, pagode, gospel, sertanejo, para mostrar minha versatilidade e passear em outras áreas, mas no final, tudo se remete à música.”

Em meio a tantos cantores que investem em efeitos sonoros para melhorar a qualidade da voz durante as gravações, Livinho conta que sempre optou em aprimorar seu talento natural, e comemora o reconhecimento de sua dedicação.

O Mc já fez estudos sobre música, realizou aulas de canto e piano e fez acompanhamento fonoaudiólogo. “Lá atrás algumas pessoas não entendiam por que eu saia cedo de casa para fazer aula de canto, se eu já estava fazendo sucesso. Mas levo uma frase comigo: ‘para tudo que a gente busca, temos que abdicar de algo’. Então, para chegar onde estou, busquei primeiro entender, para poder fazer com consciência”, diz, destacando ser importante que cantores entendam a música como “uma profissão, assim como tantas outras, que demanda preparação e constante dedicação”.