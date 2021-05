MC Kevin lançaria a música 'Passado e Presente' na sexta-feira

MC Kevin, que morreu no último domingo, 16, no Rio de Janeiro Foto: Instagram/MC Kevin

MC Kevin pretendia lançar uma canção na sexta-feira, 21, chamada Passado e Presente. Em seus planos, o músico, que morreu no domingo, aos 23 anos, planejava também gravar clipes para divulgar as músicas do novo álbum. Kevin investia na própria gravadora, a Revolução Records, fundada há algumas semanas depois que ele deixou a produtora de funk GR6.

Segundo a assessoria do cantor, MC Kevin gravou ainda faixas que ficaram fora do novo disco e que serviriam para futuros lançamentos. Não está confirmada ainda a data desses lançamentos.

Nascido em São Paulo, Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, morreu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio. Investigações apontam que ele tentou passar da sacada de um apartamento para outra. O velório do corpo acontece nesta terça, 18, no parque Novo Mundo e é aberto aos fãs.

Grande sucesso no funk de São Paulo, MC Kevin foi inspiração para milhões de fãs que viam em seu repertório a representação da superação. Seu primeiro hit veio em 2014, Prepara Novinha, em parceria com MC Pedrinho. Já com MC Davi, ele criou o funk Pra Inveja é Tchau, que conseguiu mais de 200 milhões de visualizações.

Um mês antes de morrer, ele lançou a faixa Minha Última Música, cujos versos são como a linha de pensamento de suas intenções na carreira: "Falar que o funk é crime pro governo é concorrente / Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente / Meu brilho tá brilhando mais que sua sirene”. Hoje, conta com mais de 3 milhões de visualizações (veja .

A última faixa lançada por MC Kevin é Favelado Vencedor - o clipe, publicado no YouTube na semana passada, já ultrapassava a marca das 500 mil visualizações antes do incidente que provocou sua morte.

Assista ao vídeo: