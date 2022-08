MC Kekel chama atenção de Elon Musk em ‘FavElon’, sua nova música

MC Kekel está empenhado em usar sua carreira na luta contra o racismo e contra o preconceito com a periferia. Foto: André PinaLab

Cantor preto e da periferia de São Paulo, MC Kekel está engajado em usar seu sucesso para ajudar as causas em que representa. Pensando nisso, ele lançou nesta quinta-feira, 10, FavElon, uma música que chama atenção de Elon Musk e serve como reflexão para toda a sociedade.

A composição expõe a realidade da favela Marte, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, destacando que diferente do planeta vermelho, onde o bilionário Elon Musk deseja colonizar, há 673 vidas em Marte no Brasil que merecem atenção, além de outras milhares em situação se extrema pobreza no País.

“Elon, esquece a corrida espacial / E vem correr com ‘nóis' no social / Que aqui as coisas andam desigual demais / E tá faltando paz, direitos iguais”, diz um trecho da canção.

Em breve a novidade ganhará um videoclipe gravado na comunidade em parceria com a ONG Gerando Falcões, através do projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), a fim de levantar verba para os projetos de transformação social nas mais de 4 mil vidas impactadas pela organização, que entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania nesses territórios.

Capa de 'FavElon', nova música de MC Kekel. Foto: Caio Canine

Ao Estadão, MC Kekel comenta como surgiu a ideia de FavElon. Segundo ele, o desejo veio após ter sido convidado para conhecer a comunidade, quando, então, conheceu o projeto Favela 3D e quis apoiar a causa, a fim de dar visibilidade para que iniciativas semelhantes possam chegar a outros lugares.

“O maior objetivo é chamar a atenção das pessoas, principalmente as pessoas que têm condições de dar apoio à população mais vulnerável, tipo o próprio Elon Musk”, garante. “Lançando essa música, eu quis que as pessoas vissem as ações sociais que ocorrem nas favelas e como elas são importantes, além de como precisam de apoio também”, acrescenta o cantor, que se refere à música como “um manifesto para ser enxergado, um pedido de socorro”.

Apesar de as dificuldades da comunidade, Kekel reforça que além de tocar o público com sua mensagem, a expectativa é expor que a “vida nas favelas está muito longe de ser apenas sofrimento”, há esperança, união, felicidade e coisas boas que merecem “um olhar positivo”.

FavElon é apenas uma das novidades do artista neste ano, que prepara seu próximo álbum para ser lançado em novembro, em referência ao mês da Consciência Negra. “Não é uma espécie de manifesto, mas simplesmente a maneira que encontrei de celebrar a nossa cor, o nosso povo, nossa alegria e garra”, ressalta o artista sobre o projeto.

Carreira cercada de preconceito

MC Kekel está entre os cantores consagrados no funk atualmente. Em julho, por exemplo, ele cumpriu uma agenda de shows em Portugal. “É uma felicidade enorme poder representar a quebrada, além do Brasil. De Guaianases para o mundo!”, comemora. Contudo, ele conta que nem sempre foi assim, e passou por muitas dificuldades no início da carreira. “As produtoras não acreditavam em mim, não queriam investir em mim, aquela coisa: não era bonitinho, diziam que eu servia só pra fazer música para os outros, que é quem tem a beleza e o padrão que o mercado precisa”, relembra.

Ele reflete também: “Para muitas pessoas que vem da periferia, de onde eu vim, a primeira resposta é não. Não é fácil vir da quebrada e conquistar seu espaço em um mercado onde quem tem, fala mais, e quem não tem, obedece, porque tem juízo”.

Mesmo em meio às dificuldades, em 2016, o artista decidiu gravar sozinho em um estúdio a música Meiota, que se destacou naquele ano e o fez ganhar o devido reconhecimento na área; atualmente o hit soma mais de 7,7 milhões de streamings no Spotify. “Pra mim, é muito gratificante poder ter chegado lá e representar as minorias, provando para elas e para todos que com muita persistência, garra, e acreditando no seu sonho é possível ser ‘enxergado’ e alcançar o sucesso”, diz o MC.

Segundo Kekel, ser preto, da periferia e desejar cantar funk são fatores comuns de preconceito. Contudo, ele aconselha: “A gente tem todo tipo de desculpa pra não dar certo, e se a gente deixa o medo tomar conta, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, temos que tentar ser duas vezes melhores. Sei que eu tenho responsabilidade com esses jovens, e motivo eles através do estudo. Eu quero poder olhar nos olhos deles e dizer que também podem, basta estudar e se dedicar.”