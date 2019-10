MC Guimê posta esclarecimento após ser confundido com MC Gui

MC Guimê e MC Gui Foto: Instagram / @mcguime | Instagram / @mcgui

MC Guimê publicou um esclarecimento em seu Instagram na tarde desta terça-feira, 22, após internautas terem confundido o cantor com MC Gui, envolvido em uma polêmica após dar risada de uma menina e gravá-la durante passeio na Disney na última segunda-feira, 21.

"Estão me confundindo com outro MC. Eu, Guimê, não estive na Disney. Inclusive, já faz um tempo que não vou aos Estados Unidos. Estou aqui no Brasil, trabalhando bastante, criando, compondo e produzindo músicas novas e novos projetos. Obrigado pelo respeito", escreveu MC Guimê.

O funkeiro ainda compartilhou um tuíte de Whindersson Nunes com uma piada sobre a situação: "Será que as pessoas que confundem o MC Gui com o MC Guimê são os mesmos que achavam que o nome do Chorão era Charlie Brown?"

Confira as postagens feitas por MC Guimê após ser confundido por internautas com MC Gui abaixo:

Stories publicado por MC Guimê após ser confundido com MC Gui Foto: Instagram / @mcguime

Entenda a polêmica envolvendo MC Gui

O cantor MC Gui causou revolta nas redes sociais após ter gravado um vídeo de uma garotinha, de longe e sem conhecê-la, durante sua viagem à Disney.

No vídeo, MC Gui diz: "Mano, olha isso... [risos]", antes de filmar uma criança que está a alguns metros dele no vagão. A garota parece perceber que está sendo gravada e alvo de risos, e, no vídeo, parece constrangida. Um de seus amigos comenta: "Pára, Guilherme".

está aí o vídeo do mc gui!!!! vou expor ele sim, embacei a menina no video porque já basta a exposição que ela sofreu no trem com esses otários e dos milhões de seguidores pra quem ele postou. a carinha dela de constrangida olha.... mc gui é um monstro to com ódio demais pic.twitter.com/MUEJEOQMTa — caiq̷ue (@taexistt) October 21, 2019

O termo "MC Gui" chegou a ficar no topo dos trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 21, e diversos internautas acusaram o cantor de praticar bullying com a jovem.

Em resposta à repercussão, MC Gui deletou as postagens e voltou aos stories de seu Instagram para dar a sua versão do ocorrido.

"Apaguei os stories anteriores que fiz no trenzinho que vem aqui para a Disney. Eu realmente já fui zoado por alguns amigos e estão postando em um site de fofoca dizendo que eu tava fazendo bullying com a criança, mas eu fiquei impressionado", começou.

Na sequência prosseguiu: "Vejo pessoas que realmente são muito iguais aos personagens que tem nos filmes, que 'não existem' na vida real, mas as pessoas americanas parecem muito."

"Agora, no trem, mostrei a menina que estava muito parecida com o personagem da Boo. Acabei postando, dei risada porque, realmente, nunca vi aquilo, achei um pouco impressionante", afirmou, em referência à garotinha do filme Monstros S.A., da Disney.

VEJA TAMBÉM: Confira postagens em redes sociais que resultaram em demissão

"A internet tá muito chata. Não posso postar nada. Estou na Disney, estou de férias, não preciso ficar me explicando por algo que eu não fiz, mas, infelizmente, essa é a internet que a gente tá usando hoje e é assim que funciona", reclamou.

MC Gui ainda garantiu que não gravou apenas a menina: "Mostraram eu filmando só a criança, [mas] filmei também a mãe dela, o pai. Depois disso a gente conversou com eles porque a gente achou muito legal, por conta de ser fã do filme e achar muito parecido."

"Se alguém achou que eu quis fazer bullying com alguém que estava participando do vídeo, está errado. Não tenho nem o que dizer porque é chato ficar explicando algo que eu não quis dizer ou mostrar", encerrou.

Horas depois, MC Gui publicou uma "nota de esclarecimento" sobre o tema em seu Instagram. Assista abaixo:

Shows de MC Gui cancelados

Após a repercussão do episódio, shows de MC Gui foram cancelados na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e em Cambuquira, Minas Gerais.

O E+ entrou em contato com o setor de agendamento de shows de MC Gui e com a assessoria de imprensa do cantor para comentar os cancelamentos, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.

Repercussão ao vídeo de MC Gui

Diversas personalidades reagiram ao vídeo postado por MC Gui. Entre eles, Felipe Neto, Felipe Castanhari e Jojo Todynho. Clique aqui para conferir suas postagens e críticas.