MC Guimê e Lexa vão se casar em maio de 2018

Mc Guimê e Lexa durante viagem à Espanha. Foto: Instagram/lexaoficial

MC Guimê e a cantora Lexa vão subir ao altar em 2018. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o casamento vai acontecer no dia 22 de maio, no Mosteiro de São Paulo e a festa será realizada no Buffet Torres, zona sul da capital.

A cantora contou ao colunista que a festa terá 350 convidados e que já está na fase de degustação do bufê e da prova do vestido.